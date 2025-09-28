反恐專責組完成洩化學品演練　化學品安全月三層次提升業界安全

跨部門反恐專責組今日（28日）順利完成在香港科技大學進行的跨部門應急演練，為9月的「化學品安全月」劃上圓滿句號。演練模擬在大學實驗室發生化學品洩漏事故及發現爆炸性物品，大學應變小組及包括警務處和消防處在內的人員，即時進行緊急疏散和救援，以測試及強化政府部門的應變能力，和與各持份者間的溝通協作。



「化學品安全月」在9月展開，由反恐專責組聯同專上院校安全諮詢小組及香港科技大學舉辦，以「專業同心，化險為安」為主題，透過宣傳教育、巡查執法及應急演練的三層次策略，全方位提升公眾對化學品安全的意識，以及妥善管理化學品的認知。



「化學品安全月」在9月12日警察總部舉行的專題研討會正式啟動，警務處副處長（行動）葉雲龍致辭時強調，要有效減低化學品帶來的風險，有賴社會各持份者協作，共同將化學品安全的文化扎根在日常工作之中，以守護社區安全。當日亦有200多名來自大專院校、實驗室、石油化工及執法部門等不同界別的持份者，在會上共同探討化學品安全及保安風險等議題。

反恐專責組於月內亦到訪全港多間化工原料及五金店舖，通過模擬購買及派發單張，提升業界人員對可疑購買行為的辨識；此外亦到訪多間大學及實驗室，推廣「見疑即報」及「知逃．脫洗」等安全指引。

在加強打擊與化學品相關的違法行為方面，反恐專責組聯同警務處、消防處、香港海關及政府飛行服務隊，在月內共巡查全港超過70間化學品銷售點，及超過50個非法油站黑點。行動期間，消防處在一家位於深水埗區的化工原料零售店內，發現110公斤第5類危險品及75公斤第8類危險品，相關人士涉嫌違反《危險品條例》，將會被檢控。此外，消防處在上水、天水圍及荔枝角搗破4四個非法加油站，共檢獲約91,000公升柴油，市值超過250萬元，有關人士亦將會被檢控。

香港海關則在月內共偵破4宗相關案件，包括兩宗跨境走私、一宗流動非法加油站，以及一宗非法電油儲存倉庫及非法加油站案件，共檢獲5,900公升未完稅電油，及扣查5部涉案車輛，檢獲的電油市值約140萬元，應課稅值約36,000元。

反恐專責組主管高級警司梁偉基表示，透過「化學品安全月」，重點加強各相關持份者的應急處理能力，並確保業界遵守相關法例及操作守則；日後亦會繼續加強政府部門與各持份者之間的合作，提升業界反恐意識及應變能力，攜手共建「安全社區」。