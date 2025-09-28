男女火鍋放題拎食材｜男子遭網民起底　醫療輔助隊：已離隊前隊員

一對男女光顧荃灣一間放題火鍋店，涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，被職員踢爆後交還一整袋食物，內有多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等，引起廣泛討論。



網民「起底」該男子身份，指是醫療輔助隊成員。《香港01》向醫療輔助隊查詢，獲回覆指，就近日網上流傳一名男子於火鍋店內行為的片段，經隊方查證後，事件中的男子證實為曾在醫療輔助隊受訓但已離隊的前隊員。



醫療輔助隊強調，一向重視隊員之紀律與操守，如有任何隊員行為違反醫療輔助隊規例，醫療輔助隊定會按既定程序嚴正處理。



職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

網上對於有關影片流出，以致男女遭公審，甚至被「起底」，持不同意見。有網民認為「做得出就預咗」、「唔報警已經好比面」，認為公審有理；亦有網民認為「放隨身cam 唔緊要嘅，有無通知客人會錄影先？」，「錄影前，没有通知貴客將會被拍攝，另外，檔案記錄沒有妥當保存，分分鐘原告變被告」、「我起你仔女底放上網你o唔ok」、「做人唔使做到咁絕」。

根據私隱專員公署及警方網頁，「起底」一般是指透過網上搜尋器、社交平台及討論區、公共登記冊、匿名報料等方式，將目標人士或其相關人士（如家人、親友等）的個人資料搜集起來，並在互聯網、社交媒體或其他公開平台（例如公眾地方）發布。常見被披露的資料包括身分證號碼、出生日期；電話號碼、住址；工作單位、學校、家人姓名；私人照片、對話紀錄或截圖。

為加強打擊侵犯個人資料私隱的「起底」行為，《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》正式生效。條例引入兩級制法則，第一級罪行中，任何人在未獲資料當事人的相關同意下披露該當事人的個人資料，而且意圖導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或罔顧是否會 (或相當可能會) 導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，最高可處罰款10萬元及監禁2年。在滿足第一級罪行的條件的前提下，若該項披露實質上導致資料當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，則該人干犯了第二級罪行，一經循公訴程序定罪，最高可處罰款100萬元及監禁5年。

指明傷害包括對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對該人的身體傷害或心理傷害；導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；該人的財產受損。

至於片中男女欲取走食材的行為，執業大律師陸偉雄今日（28日）接受本報電話訪問，他指出，雖然店方以放題任食作招徠，客人可以食到飽，但並不代表可以任拎。今次片中男女不僅進食，更帶同器皿及環保袋等，到店內取走大量海鮮，「仲要唔係下價貨，係貴價食品」，其行為已超出店方可容許進食的份量，且店方不曾批准食客可帶走食材，男女亦沒有詢問過是否可帶走。故他們取走食材一刻，已可構成盜竊罪。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一旦罪成，最高可被判監10年。

他又提到，片中男女在欲帶走食材前，已被職員截停及勸告，最終雖然他們交還食材，但若店方仍想追究並報警，男女亦有機會觸犯「企圖盜竊」。

今次店舖選擇以務實方法處理，僅出言勸告而不鬧上法庭，「當佢哋（客人）唔識法律啦」，陸偉雄認為值得讚許。他並告誡市民大眾，不要以為任食等於任拎，「如果係咁你入廚房拎都得啦」。

男子在職員再三勸喻下，再取出肥牛。（讀者提供／轉發影片）

該段影片在社交平台瘋傳，片中所見，男職員手持托盤，走近一張二人檯，客氣地向男女顧客表示：「CCTV打電話落嚟，見到係咪唔覺意攞咗啲嘢食落個袋？」起初兩人未有承認，職員再禮貌勸喻：「麻煩攞返出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞返出嚟就簡單啲，因為食物衛生啦始終都，食到全部可以係度食」。男子其後目無表情地從身旁一個黑色環保袋中，取出一個膠袋，袋內裝載了海產，職員頗為震驚稱：「咁大袋」。

但職員察覺到男女還藏起了其他食材，催促道：「嗰啲攞返出嚟」，男子聞言否認，稱其他食物不是店方所有。職員堅持，「嗰啲牛肉應該係我公司，唔好意思，攞埋出嚟，仲有啲蝦呀盛，不如成盒攞出嚟好嗎？始終都要保障返顧客，食幾多唔緊要，我哋大把時間，但就唔可以攞走，因為張貼晒出嚟，麻煩晒。」

男子其後先徒手從袋中抓出一大把肥牛，放在檯上。他似乎有點緊張，忘記手才剛碰過牛肉，便用雙手抹臉及掃過頭髮。在職員再三要求下，兩男女輕聲交談後，男子最終交出一整個環保袋，職員見狀大為震驚，「成袋呀？」過程中男女並無吵鬧，亦沒有激烈反應，也不曾道歉。

職員隨後以托盤將食材全部取走，放在一輛推車上檢查，驚揭整袋均是食材，遂匯報並記錄事件，「啱啱向A49，見到個客盜取比較多嘅食材拎走」。鏡頭所見，盜取的食材以一個大膠盒裝載，包括蝦、生蠔、鮑魚、蟹、魚片、肥牛，部分鮮蝦仍然生猛郁動。

影片引起網民熱烈討論，對於男女的行為，一面倒地批評「愈來愈多無恥之徒」、「真係要搵窿捐」、「肉酸，失禮」；但亦有網民認為，不應讓影片流出，「個客係唔啱，但都不用影埋個樣出來比人公審。你可以報警，但張（將）人放上網有d（啲）過。」、「唔合作都唔可以擺上網，佢犯法，你可以報警，但唔可以拍人片」，但有網民反駁「咁貪心抵影啦」。另有網民讚許職員表現，「嗰位員工嘅處理手法同語氣都幾專業」、「職員講嘢十分大方得體」。