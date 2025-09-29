9月1100宗網購騙案損失$3000萬 其中40宗涉中秋月餅禮品呃$17萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
下星期便是中秋佳節，警方本月接獲逾1,100宗網上購物騙案當中，涉及月餅等食品的網購騙案有逾40宗，涉款逾17萬元，全部案件總損失則近3000萬元。
警方在「守網者」facebook專頁提醒，不少市民在網上訂購月餅、月餅禮券或佳節食品。騙徒會趁節日設局，專攻熱門貨品，趁團圓前歛財，佳節變「被劫」。
警方提醒，應選擇信譽良好的店舖或官方渠道購物；主動查證賣家背景，仔細留意專頁經營時間、管理人員地區、有否多次轉換名稱記錄及專頁讚好是否多為非本地帳戶；付款前善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查核網址連結、平台帳戶同收款戶口。欲知更多網購騙案手法，即上：https://cyberdefender.hk/online_shopping_fraud；立即下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
猜猜我是誰｜7退休長者墮電騙失110萬 17歲少年收薄酬取騙款被捕兩周130求職騙案涉$2300萬 30歲女$200萬買貨賺佣 失積蓄兼欠債古洞北地盤男文員廁所暈倒 到場證不治 一周內第三宗西沙地盤泥水工人新鴻基中心外拉橫額追薪 涉款$2,100萬山頂橋福道單位遭爆竊 失3隻手錶及珠寶 據悉值約$500萬