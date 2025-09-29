六旬婦手提袋及劏房藏$125萬私煙被海關拘捕　事隔一年判囚10個月

海關於去年9月12日，在石硤尾巴域街反私煙，拘捕一名報稱無業的66歲婦人，在其手提袋及附近兩個劏房單位內，檢獲共約28萬支私煙，估計市值約125萬元，應課稅值約92萬元。



該名女子因處理未完稅香煙，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（9月29日）在西九龍裁判法院被判處監禁10個月。



海關去年9月在石硤尾反私煙，檢獲共約28萬支私煙，估計市值約125萬元。涉案66歲女子今日（9月29日）被判處監禁10個月。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。