控煙條例修例後　海關首宗搗破私煙倉　檢$166萬私煙拘1男

《2025年控煙法例（修訂）條例》上周五（19日）刊憲，措施包括未完稅煙草相關罰則由罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。海關近日在北角搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲約37萬支懷疑私煙，估計市值約166萬元，應課稅值約122萬元，拘捕一名男子，這是修例後海關首宗偵破的私煙案。



海關搗破一個私煙貯存倉庫，檢獲約37萬支懷疑私煙，估計市值約166萬元，應課稅值約122萬元。（海關提供）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵交代案情指，關員昨午（25日）在北角發現一69歲男子手持環保袋，形跡可疑，於是上前截停，並在其環保袋內搜出1,400支私煙，關員隨即帶同該名男子到附近一個大廈單位進行調查，並起出約37萬支私煙，估計市值約166萬元，應課稅值約122萬元。

海關相信是次行動已成功搗破一個供應東區一帶的私煙儲存及分銷中心，涉案男子報稱無業，持雙程證到港，海關相信有人為了減低風險，將私煙收藏於市區常見和普遍的民居大廈，企圖增加海關偵查難度。

海關拘捕一名男子。（劉定安攝）

海關提醒市民，由9月19日起，涉及未完稅煙草相關罪行的罰則已被修訂，由最高罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。