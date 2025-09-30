控煙新招下售私煙罰$200萬囚7年　海關首執法拘7人　揭4店違例

海關一連兩日在全港進行反私煙執法行動，巡查多個香煙零售點，包括士多、辦館、雜貨店、報攤報社等，發現4個零售點以低於煙草稅價格出售香煙，拘捕6名店主和售貨員。另外，關員亦在深水埗搗破一個私煙儲存倉，拘捕一名男子。今次是新修訂的《應課稅品條例》生效以來，海關首次針對打擊零售私煙進行的執法行動。行動中合共檢獲約132萬支懷疑私煙，市值約594萬元，應課稅值約436萬元。



海關在全港進行反私煙執法行動，合共檢獲約132萬支懷疑私煙，市值約594萬元，應課稅值約436萬元。（陳浩然攝）

新修訂的《應課稅品條例》9月19日生效，新增一項規定，任何售價低於法定煙草稅價格的香煙，必須證明為已課稅，否則將被推定為未完稅香煙。海關在全港各區巡查，發現有零售點以低於法定煙草稅款價格賣煙，遂於今午喬裝顧客，到包括葵涌一間書報社，觀塘及粉嶺共兩間雜貨店，及屯門一個報攤，合共4個零售點試買香煙，並拘捕共拘2男4女（36至73歲）涉嫌違例的人，包括3名店東和3名售貨員。

海關發現有香煙零售點以低於煙草稅的價格出售香煙，放蛇在4個零售點合共拘捕6人，圖為葵涌一間涉案書報社。（海關提供）

另外，關員昨日在深水埗截查一名可疑男子，在他手持的黑膠袋內，檢獲1,600支私煙。人員之後將男子押回住所進一步調查，再起出約130萬支私煙。海關初步調查顯示，涉案私煙儲存倉運作約3個月，疑供應私煙予零售點出售，或直接供應予用家。海關科收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威表示，被捕人相信是單獨犯案，他將私煙收藏在不起眼的民居，以減低風險；案發時他正準備分發私煙，私煙來源仍待調查。據了解，涉案單位亦是由被捕人自行租用。

海關在深水埗搗破一個私煙倉，檢獲共約130萬支私煙，並拘捕一名男子。（海關提供）

政府9月19日在憲報刊登《2025年控煙法例（修訂）條例》，部分措施即日生效，包括新修訂的《應課稅品條例》中未完稅煙草相關罰則。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，由罰款100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁七年。

蔡俊威指出，今次是新修訂的《應課稅品條例》9月19日生效以來，海關首次針對打擊零售私煙進行的執法行動。海關會繼續加強市面巡查，打擊任何形式的私煙活動，並提醒商戶切勿出售來歷不明的香煙，尤其是遇到來貨價異常低的私煙，更要提高警覺，以免誤墮法網。

海關在全港進行反私煙執法行動，合共檢獲約132萬支懷疑私煙，市值約594萬元，應課稅值約436萬元。海關科收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威交代案情。（陳浩然攝）

他強調，海關一直以多管齊下策略，全方位打擊私煙活動。除果斷執法，人員亦會落區宣傳教育，向市民派發宣傳品，介紹海關打擊私煙的工作；亦會派員到全港各區逾300個香煙零售點高調巡查，派發宣傳單張，介紹新修訂的《應課稅品條例》。

海關表示，會到全港各區逾300個香煙零售點高調巡查，派發宣傳單張，介紹新修訂的《應課稅品條例》。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。