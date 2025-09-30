有片｜村屋養逾25病貓周地屎尿　數貓命危　毛守接求助驚揭地獄

流浪動物救援組織「毛守救援」今日（30日）發布一段拯救動物影片，拍攝於上水一間兩層村屋，可見屋內飼養了大批貓及一隻狗，包括成貓、貓B、大肚貓，全部均染病、瘦削，部分貓仍能跑動，亦有貓B未能開眼，奄奄一息，時有貓隻打乞嗤。現場環境惡劣，滿佈屎尿，片中可聽到毛守救援創辦人陸家捷Kent震驚稱：「全部病喎啲貓！⋯⋯就死都幾隻，大肚眼見3隻大肚，病嘅全部病，無隻唔病」。



《香港01》向Kent了解，他指村屋女租客因無力照顧而主動聯絡求助，到場後發現情況嚴峻，估計整間村屋有逾25隻貓。他先行帶走5至6隻已病危的貓，送往診所救治，並呼籲其他動物機構或義工伸出援手協助救貓。



涉事村屋飼養了約25隻貓及1隻狗，女住戶稱無力照顧遂聯絡毛守求助。（毛守救援Facebook影片）

片段中，該名女租客解釋貓及狗的來歷，聲稱自己是病人及需要住院，在樺加沙襲港前她檢查家中情況，發現懷疑是負責照顧貓隻、居於附近的一名老婦不知去向，「見到班貓踎晒向我屋企同出面，佢哋成日嚟我屋企」，因此將牠們全部帶進屋內，並放了一個貓砂盤供牠們使用，並買飯混貓糧餵飼。由於擔心牠們走失，故全部門窗均緊閉。

至於該隻狗，她則聲稱是在上水街頭發現，檢查過沒有晶片，估計是有人走失，便帶回家及貼街招著狗主聯絡她。她指「我真係有心無力，我自己又病」，也不懂得照顧如此大量的貓狗，便向毛守求助，希望他能將牠們帶走。

Kent戴着頭燈，檢查村屋地下一層的每個角落，確認貓的狀況，其間不住嘆氣及驚叫，歎道：「全部都冇一隻正常，點解會咁㗎？」形容部分貓已危殆，「（貓BB離死）都不遠啦，隻眼都盲晒」，比街頭流浪貓的狀況更為惡劣。片段所見，地面濕滑似有尿迹，全屋都有貓屎，充斥濃烈的阿摩尼亞味，他幾乎無法呼吸，「屎屎尿尿你冇清理㗎咩？」、「有蟲喎啲屎，周圍都係」、「我未見過咁差」，他後來稱會想辦法協助。

《香港01》向Kent初步了解，他指現場位於上水華山村一村屋單位，屋內環境惡劣，未見到燈具，懷疑沒有電，故他只能以頭燈照明。全屋滿佈屎尿，連坐的地方都沒有。因租客擔心貓隻會跳走，故沒有開窗，屋內氣味濃烈。他初步視察地下一層有21隻貓，因擔心樓梯會倒塌，他尚未上二樓檢查，但據租客指樓上有數隻成貓。由於有5至6隻貓情況嚴峻，「就快死」，故他即時帶走並送往診所檢查，但他坦言今次需要求助的貓隻數量大，且治療、收留、照顧、安排領養等所費不菲，毛守難以應付，故發帖向義工或其他動物機構求助，分擔一下。

問到會否考慮報警，Kent指不認為女租客是蓄意虐待動物，他留意到家中擺放了大量藥物，且女租客精神恍惚，相信是患病而無法妥善照顧貓狗。現階段他暫不考慮報警，會以救援為優先目標。