海關十一黃金周前打擊冒牌貨 檢$130萬假LV、DIOR皮具等拘一檔主
撰文：戴慧豐 梁偉權 梁曉晴
出版：更新：
海關在十一黃金周前採取特別行動，打擊售賣冒牌物品，在沙頭角中英街和旺角通菜街，搜查14個零售點和小販攤檔，合共檢獲最少2,000件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具、首飾等，市值逾130萬元，並拘捕一名女檔主。
行動於9月22日至30日進行。海關在購物熱點巡查，發現有商戶售賣懷疑冒牌物品，經深入調查及在商標持有人協助下，突擊掃蕩一間位於沙頭角中英街的零售店及13個位於旺角通菜街的固定小販攤檔，檢獲涉案懷疑冒牌物品。據了解，檢獲的冒牌貨售價約為正貨的半價至七成；貨品質素參差，若仔細觀察，相信可分辨出屬冒牌貨。
現場所見，通菜街其中一個涉案小販攤檔展示的貨品，包括假冒LV、CHANEL、DIOR、Hermès、Miu Miu等名牌。
+3
行動中，關員以涉嫌違反《商品說明條例》，在通菜街拘捕一名40歲女檔主，她會被帶返海關總部作進一步調查。海關不排除會有更多人被捕。
內地國慶黃金周假期將至，海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組調查主任盧銘濠表示，海關會繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊售賣冒牌物品活動，以保障消防者權益。
海關提醒消費者，應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向商標持有人或代理商查詢。海關亦提醒商戶採購物品時應小心謹慎，切勿售賣冒牌物品，否則須負上刑責。
根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。
