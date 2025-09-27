猜猜我是誰｜7退休長者墮電騙失110萬　17歲少年收薄酬取騙款被捕

一名17歲的本地少年，涉及今年9月新界和九龍區共7宗「猜猜我是誰」電話騙案。受害人6女1男均為退休長者，年齡介乎68至86歲。案件損失的總金額達110萬元，最高的損失為52萬元，最低為5萬元。新界南刑事部人員經過縝密的調查、翻查大量的閉路電視片段和情報收集後，成功鎖定疑犯並於昨日（26日）以「以欺騙手段取得財產」將其拘捕。



警方調查發現，該名被捕17歲少年報稱無業，他貪心賺快錢，在網上聽從一些陌生人的指示，負責收取騙款。少年為每次犯案可獲500元的微薄報酬，繼而挺而走險，成為詐騙集團的工具。警方現在正積極調查詐騙集團的其他成員。



警方檢獲疑犯犯案時身穿衣物及手機等證物。（王譯揚攝）

新界南總區重案組1C隊高級督察王德揚交代案情指，騙徒的手法一如既往，會假扮成受害人的子女或孫子，訛稱他們因為一些刑事案件被警方扣留，急需數萬元至數十萬元不等的所謂「保釋金」，以獲取保釋。騙徒亦會要求受害人千萬不要告訴其他家人。受害人往往因為擔心家人的安全而答應騙徒的要求準備「保釋金」。其後，另一名騙徒會再聯絡受害人，訛稱為其兒孫的朋友，並相約受害人交收「保釋金」。事後，當受害人成功聯絡兒孫或家人，方知上當受騙，繼而報警求助。

王德揚指，值得注意的是，這7名受害人均曾聽過一些電話騙案的犯罪手法，但他們因為一時情急而墮入陷阱。詐騙集團正是利用受害人這種心態進行欺騙。警方強烈譴責這種卑劣的行為。

新界南總區重案組1C隊高級督察王德揚交代案情。（王譯揚攝）

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，以欺騙手段取得財產罪是一項嚴重罪行，一經定罪，最高可以判處監禁10年。由於案件的盛行和嚴重性，警方將會就這些案件徵詢律政司的意見，並向法庭申請加刑。

警方藉此機會呼籲青少年，不要因為一時貪心賺快錢而挺而走險，也不要以為簡單幫忙收錢就沒事。此舉等同犯罪，會面臨嚴重的刑事責任，並賠上自己的前途和寶貴的光陰。警方奉勸各位年輕人千萬不要心存僥倖，以身試法。

此外，針對盛行的電話騙案，警方也向各位市民作出呼籲，即使收到陌生電話，對方能說出你的全名或個人訊息，並不代表對方所說的身份是真的。不法之徒可以透過不同途徑獲得你的個人資料。收到電話最重要是「停一停，諗一諗」，或致電身邊的親朋戚友求證。

而執法機關，包括警方，絕對不會要求市民在街上繳交「保釋金」。如果收到親友聲稱自己被警方拘捕的電話，可以問清楚對方現在扣留的位置，然後向警署核實真偽，騙徒的謊言自然不攻自破。