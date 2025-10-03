油麻地餐廳遇祝融　大批寵物月餅焚毀　負責人：會趕工重新造一批

油麻地文苑街一間餐廳，昨日（2日）凌晨約4時發生火警，消防接報到場開喉將火救熄，初步懷疑店內有電線短路引起火災。所幸，事件中沒有人受傷，惟餐廳因應中秋節將至，連夜趕製的大批可供寵物食用的月餅，則在火警中付之一炬。



不幸遇上祝融光顧的餐廳名為「Tony's Hell」，除了人類食用的菜式外，亦有供應可予寵物食用的餐點。餐廳負責人於事隔一日、即今日（3日）凌晨時份，在社交媒體發文報平安，但餐廳的情況不太樂觀，並指短時間內無法營業：「暫時滿腦子都仲係一片空白。因為感覺好似乜野都無晒，感覺好空洞。」



大批消防員在場救火。(圖片來源：Tony's Hell)

帖文內簡單交待了昨晚發生的事情：「尋晚凌晨4點左右收到消防電話，話我公司火燭，正準備爆門入去救火，叫我快啲返黎舖頭。初步估計係電線發生短路引致着火。不幸之中嘅大幸係無造成任何人有事、但不幸公司有大部份嘅嘢都已經燒晒，所以應該頗長時間內無辦法營業。」

而文中亦向客人交待：「之前訂咗枱同埋到會嘅客人，我都會稍後逐一聯絡要取消。訂咗寵物養生月餅原本𠵱兩日喺門市自取嘅客人，將會押後到去饒宗頤文化館市集取貨。」他直言：「之後都應該有頗長時間門市無辦法營業，因為要處理嘅嘢實在比較多。但係嚟緊有兩個市集，我哋將會如期進行」。

寵物可食用的月餅。(圖片來源：Tony's Hell)

負責人同時提及，之前準備的寵物月餅大多被毀，但會盡量趕工，希望讓已訂貨的客人有貨可取：「本身準備咗饒宗頤文化館，係公司嘅貨都已經全部燒毁。但好彩嘅係，我之前早咗少少時間整咗一批全新貨擺咗喺火炭個倉度，所以到時賣既祇有係火炭倉少量貨物。聽日我會喺屋企趕工，做得幾多貨就得幾多，寵物養生月餅，我會立即喺屋企全新做過一批。所以到時現貨數量會有限；但之前訂咗要取貨客人放心一定會有。」

不少熟客及網民留言支持餐廳，負責人亦回應「你哋每一句嘅幫手，慰問，我真係覺得好窩心」。不過亦難免提及傷感的事實：「門市無辦法營業，亦嚟緊公司嘅去向，我暫時完全無方向。」

