警方東九龍區打擊白牌車拉兩男子　扣查BYD及Tesla電動車

警方東九龍總區交通部在今日（10月3日）上午進行反非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。人員喬裝乘客，成功截獲2輛非法載客取酬的私家車，並以涉嫌「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」罪，拘捕2名年齡分別為36歲及55歲的本地男司機，2輛私家車亦被扣查作進一步檢驗。



東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察潘俊豪向傳媒簡報案情。（黃煦緻攝）

據了解，兩車均由將軍澳出發，分別前往九龍灣臨興街及宏展街，車資$105及$151。被捕二人報稱無業，均為車主。

警方扣查一輛BYD和一輛Tesla。（黃煦緻攝）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方現作出呼籲，市民出行時亦應選擇合法既公共交通工具，如相關車輛既用途為非法載客取酬，有關車輛既第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有既保障。