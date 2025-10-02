警新界北放蛇打擊白牌車　拘捕兩豐田男司機

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，今日（10月2日）在新界北總區進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車）行動。



人員喬裝乘客租車，由元朗前往屯門，並截獲兩輛私家車，拘捕兩名分別41歲及26歲本地男司機，他們均涉「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，正被扣查；涉案兩車已被扣查作進一步檢驗。警方提供圖片可見，涉案兩車均為豐田。



警方提供圖片可見，涉案兩車均為豐田。（警方提供）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方現作出呼籲，市民出行時亦應選擇合法既公共交通工具，如相關車輛既用途為非法載客取酬，有關車輛既第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有既保障。