入境處反非法勞工搜17個目標地點　拘6人包括1僱主

入境處昨日（2日）在全港多區展開反非法勞工「曙光行動」，搜查17個目標地點，包括裝修單位、餐廳及小食店等，合共拘捕6人。



被捕人包括4名女懷疑非法勞工（39至51歲），以及一名涉嫌聘用非法勞工的49歲女僱主。另有一名逾期逗留人士被捕。有關調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境處提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可判罰款50萬元及監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、24小時舉報熱線2824 1551、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。」