水警聯海關西貢岸邊檢$440萬私煙　數男登快艇逃往內地方向

水警聯同海關今日（4日）凌晨在西貢一帶反走私，在斬竹灣岸邊發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，數名可疑男子正在搬貨到岸上一輛貨車上。人員見狀追截，惟可疑男跳上快艇，從香港東面水域往內地方向逃離。行動中，人員檢獲71箱懷疑私煙，估計市值約440萬元，應課稅值約320萬元，並扣查涉案貨車。



行動中，人員檢獲71箱懷疑私煙，估計市值約440萬元，應課稅值約320萬元，並扣查涉案貨車。（警方提供）

水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區、聯同海關海域調查組人員，今日凌晨在西貢海域進行反走私行動，並發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至斬竹灣岸邊，同時有數名可疑男子，將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。水警人員展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域，往內地方向駛去。

人員在涉案貨車和岸邊共檢獲71箱懷疑私煙，估計市值約440萬元，應課稅值約320萬元，並扣查有關涉案貨車。案件交由海關人員繼續跟進調查。

警方重申買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行，最高罰則由罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。