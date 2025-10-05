佐敦道車禍．有片｜豐田捱撞打轉剷行人路　肇事福士溜後撼安全島

佐敦道今午（5日）發生嚴重交通意外，3輛私家車及2輛巴士相撞，釀成8傷，其中一名男途人腳部扭曲變形，慘狀駭人。警方事後於其中一輛銀色福士私家車內，搜獲16包懷疑可卡因，以涉嫌「販運危險藥物」及「狂亂駕駛」拘捕該車男司機。現場消息指，司機被發現時精神頹靡，警方正調查司機有無吸毒。



意外一刻車cam片段曝光，cam車當時在佐敦道及上海街的十字路口候燈，可見一輛白色豐田私家車，沿佐敦道往西九龍方向行駛，突然被另一輛銀色福士私家車從後追撞，豐田隨即失控打「白鴿轉」，剷上行人路。福士亦打「白鴿轉」，車頭指回相反方向，繼而在馬路中溜後。另一段讀者提供的閉路電視影片可見，福士溜後撼向馬路中的安全島，方始停下。



現場消息指，一輛銀色福士私家車沿佐敦道往西九龍方向行駛時，於近庇利金街碰及第一架巴士右邊車身，駛到吳松街對開時，再撞到另一架巴士右邊車身。然後福士再先後撞及兩輛私家車，包括一輛白色豐田私家車。

警方經調查後，在銀色福士私家車上發現10多包懷疑可卡因，男司機涉嫌販運危險藥物及狂亂駕駛被捕。（黃學潤攝）

網上圖片可見，該名年邁男途人倒地，右腳骨折，血肉模糊；另外有一名女途人受傷倒地等待救援。據報3架私家車3名男司機均受傷清醒，其中一架私家車上一男兩女乘客亦都受傷清醒。被波及的兩部巴士上沒有人受傷。