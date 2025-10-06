海心公園割頸案｜24歲傷者於酒店工作 仍然危殆留醫
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
紅磡海心公園上周六（4日）發生割頸傷人血案，兩名男子遇襲。姓甄（24歲）傷者仍然危殆留醫，姓霍（37歲）男子傷勢則轉為嚴重。甄男在灣仔一酒店工作，公司表示知悉事件，與事主家人保持聯絡，會提供適切協助。
警方昨日拘捕一名31歲流浪漢，涉嫌在上周六於紅磡海心公園以生果刀割傷兩名男子。姓霍（37歲）男傷者傷勢轉為嚴重，姓甄（24歲）傷者則仍然危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。
甄男在灣仔一酒店工作，公司今（6日）表示知悉事件，與事主家人保持聯絡，會提供適切協助。
事發於上周六（4日）中午12時半，姓甄（24歲）及姓霍（37歲）男子在海心公園涼亭內遇襲浴血。甄男頸、胸、背及手10處𠝹傷，霍男則頸、肩3處𠝹傷，被送往伊利沙伯醫院時均昏迷。警方指兩名傷者為朋友關係，疑犯與二人並不認識。
周日下午4時許，姓韓（31歲）疑犯在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁落網，涉嫌「傷人」，現正被扣留調查。警方相信疑犯為露宿者，初步沒有黑社會背景，常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到他們有結怨、爭執。雖然醫院沒有疑兇的精神病紀錄，但警方接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀。至於過程中，兩名事主是否有與其對話、曾否刺激到兇徒，也是調查方向之一。
警方指，兇徒將利刀棄於海中，由於早前打風風高浪急，海底淤泥比較厚，因此未能找到兇器，稍後會繼續搜索。
