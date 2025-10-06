海心公園割頸案｜24歲傷者於酒店工作　仍然危殆留醫

紅磡海心公園上周六（4日）發生割頸傷人血案，兩名男子遇襲。姓甄（24歲）傷者仍然危殆留醫，姓霍（37歲）男子傷勢則轉為嚴重。甄男在灣仔一酒店工作，公司表示知悉事件，與事主家人保持聯絡，會提供適切協助。



兩名傷者傷勢嚴重，由救護員包紮後送院。（讀者提供）

紅磡海心公園上周六（4日）發生割頸傷人血案，兩名男子遇襲。姓甄（24歲）傷者仍然危殆留醫，姓霍（37歲）男子傷勢則轉為嚴重。甄男在灣仔一酒店工作，公司表示知悉事件，與事主家人保持聯絡，會提供適切協助。（翁鈺輝攝）

警方昨日拘捕一名31歲流浪漢，涉嫌在上周六於紅磡海心公園以生果刀割傷兩名男子。姓霍（37歲）男傷者傷勢轉為嚴重，姓甄（24歲）傷者則仍然危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

甄男在灣仔一酒店工作，公司今（6日）表示知悉事件，與事主家人保持聯絡，會提供適切協助。

事發於上周六（4日）中午12時半，姓甄（24歲）及姓霍（37歲）男子在海心公園涼亭內遇襲浴血。甄男頸、胸、背及手10處𠝹傷，霍男則頸、肩3處𠝹傷，被送往伊利沙伯醫院時均昏迷。警方指兩名傷者為朋友關係，疑犯與二人並不認識。

周日下午4時許，姓韓（31歲）疑犯在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁落網，涉嫌「傷人」，現正被扣留調查。警方相信疑犯為露宿者，初步沒有黑社會背景，常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到他們有結怨、爭執。雖然醫院沒有疑兇的精神病紀錄，但警方接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀。至於過程中，兩名事主是否有與其對話、曾否刺激到兇徒，也是調查方向之一。

警方指，兇徒將利刀棄於海中，由於早前打風風高浪急，海底淤泥比較厚，因此未能找到兇器，稍後會繼續搜索。

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子浴血命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺卧在地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救急扶危。（讀者錢太太提供）

↓↓↓10月5日水鬼隊落海尋兇器↓↓↓



救護員替一名傷者包紮，另一名傷者衣衫染血， 按着自己的頸部止血。（讀者提供）

警方反恐特勤隊在場協助。（翁鈺輝攝）

探員在場檢取證物，包括4罐啤酒。（梁偉權攝）

+ 3