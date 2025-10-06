呃車手獎｜兩男用假醫生紙騙交通意外傷亡援助金 認罪囚4至5個月
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方早前接獲相關部門轉介，指懷疑有不法份子利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助金」（援助金）。商業罪案調查科人員經深入調查後，於2024年10月拘捕兩名分別31歲及39歲本地男子，分別涉嫌「欺詐」及「企圖欺詐」。調查顯示，兩名被捕人士懷疑於2024年1月至3月期間，多次向相關部門遞交偽造的交通意外病假證明以騙取援助金，申領金額共約5萬元，其中約3萬元已被批出。
經徵詢法律意見後，兩名被捕人於今年8月，分別被起訴「欺詐」及「企圖欺詐」罪。案件已於9月23日在東區裁判法院提堂，兩人承認有關控罪，今日（10月3日）被東區裁判法院裁定罪名成立，分別被判處監禁4至5個月。
警方重申，騙取援助金屬嚴重罪行，可根據《盜竊罪條例》（第210章）被起訴，一經定罪，最高可被判入獄14年。
