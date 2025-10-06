大埔1死3傷車禍｜中秋節私家車撞貨van撼兩主僕途人　印傭被夾死

今日（10月6日）中秋節，大埔發生致命車禍。下午約3時53分，一輛私家車及一輛客貨車，在大埔墟街市上落貨區出入口對開寶鄉里相撞，有途人捱撞被困，驚動多人報警。意外造成1死3傷，一名37歲印尼籍女途人多處受傷，當場死亡；另一名姓葉（88歲）女途人頭部重創，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救；客貨車姓廖（64歲）男司機及私家車一名姓鍾（71歲）女乘客，兩人則清醒被送往那打素醫院。



消息稱，兩名死傷途人為主僕關係；私家車司機懷疑誤將油門當腳掣，結果失控撞向停泊路邊的客貨車，釀成慘劇。現場圖片可見，死者曾被夾困於客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終傷勢過重，當場證實死亡，該燈柱事後染有血跡；涉事私家車車頭亦嚴重損毀。警方在場調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕私家車60歲男司機。

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

警方表示，當時該名60歲男司機駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車再撞倒一名37歲外籍女子及一名姓葉（88歲）女途人。外籍女子被困於客貨車及一燈柱之間，由消防員救出，她身體多處嚴重受傷，現場被證實死亡。客貨車姓廖（64歲）男司機當時正準備登車、與私家車一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。

新界北總區交通部特別調查隊第二隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

當區的經民聯大埔區議員羅曉楓表示，車禍現場並非交通黑點，由於該處旁邊是大埔綜合大樓街市的上落貨區出入口，故不時有貨車經過，但平日亦會有不少市民途經該處，以來往大埔墟站至街市，故可能出現「人車爭路」情況。

現場一支燈柱染有血跡，死者被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

大批消防員趕抵救援。（大埔區議員羅曉楓提供）