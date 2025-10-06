長沙灣父女疑推BB車遭單車撞　捱騎手等3人毆打　警查天眼拘3男

長沙灣幸福邨停車場出入口對開上周五（3日）發生襲擊案。一對父女推着嬰兒車載着一名1歲嬰兒，遭一輛單車撞到，雙方爆發口角，父女其後遭騎手等3人襲擊受傷。警方今日（6日）表示，翻查大量閉路電視片段及深入調查後，成功拘捕3名涉案男子。



一對父女推嬰兒車經過長沙灣幸福邨停車場入口對開時，懷疑有駛經的單車撞到嬰兒車，父女與單車男騎手爭執，遭對方聯同另外兩名男子出手襲擊。（王譯揚攝）

案發於上周五（3日）下午約4時09分，一對父女推着嬰兒車載着一名1歲嬰兒，經過幸福邨停車場入口對開時，懷疑有駛經的單車撞到嬰兒車。父女與單車男騎手爭執，其間另外兩名男子現身，與單車騎手一同襲擊父女。女事主報警求助。

警員與救護員接報到場，發現69歲姓伍男事主嘴流血、手及手肘擦傷，其29歲女兒手咀受傷，兩人均清醒被送到明愛醫院治理，經治理後同日出院。事件中女事主的手提電話亦疑被人擲毀。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」、「襲擊」和「刑事毀壞」，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝涉案男子。

警方表示，經翻查包括「銳眼計劃」閉路電視系統在內的大量閉路電視片段及深入調查後，人員成功鎖定涉案疑人的身份。長沙灣分區特遣隊及深水埗警區刑事部人員於4日至5日期間，在長沙灣區以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名64歲姓余本地男子及一名48歲姓梁本地男子，以及以涉嫌「襲擊」和「刑事毀壞」拘捕一名53歲姓黃本地男子。3名被捕人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第五隊跟進。

一對父女推嬰兒車經過長沙灣幸福邨停車場入口對開時，懷疑有駛經的單車撞到嬰兒車，父女與單車男騎手爭執，遭對方聯同另外兩名男子出手襲擊。（王譯揚攝）