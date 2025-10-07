警中秋節打擊藥駕酒駕　10男涉販毒、危駕、醉駕等被捕

警方中秋節期間打擊藥後及酒後駕駛行動，期間拘捕10名男子，分別涉嫌「販運危險藥物」、「危險駕駛」及「酒後駕駛」，所有被捕人已獲准保釋，須於8月上旬報到。



警方中秋節期間打擊藥後及酒後駕駛行動。（警方提供）

東九龍總區交通部執行及管制組人員，於10月4日至6日中秋節日期間，在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的打擊藥後及酒後駕駛行動，在多個地點設置路障，截查可疑車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。另外，人員亦在主要幹道加強巡邏，打擊危險駕駛。

行動中，人員共拘捕10名男子，年齡介乎18至49歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「危險駕駛」及「酒後駕駛」。所有被捕人已獲准保釋，須於下月上旬報到。另外，人員合共向超過300名司機進行酒精呼氣測試，以及向18名本地司機發出口頭警告涉嫌「酒後駕駛」。

警方呼籲駕駛人士，「酒後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。在節日期間，警方會加強執法打擊「酒後駕駛」、「毒後駕駛」及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。