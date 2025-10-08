海關葵涌觀塘搗兩私煙倉　檢$160萬貨拘3男女

香港海關今日（8日）在葵涌和觀塘分別進行反私煙行動，偵破兩宗案件，分別在一個劏房單位及迷你倉，搗破兩個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲共約35萬支懷疑私煙，估計市值約160萬元，應課稅值約120萬元。



行動中，海關拘捕3人，他們已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，其中一案將於明日（9日）在西九龍裁判法院提堂；另一宗於11月10日在觀塘裁判法院提堂。



海關在位於葵涌的懷疑私煙儲存倉庫，檢獲懷疑私煙。（海關提供）

首宗案件中，海關人員今日上午在葵涌和宜合道一座工業大廈的一個劏房單位內，檢獲約29萬支懷疑私煙。懷疑涉案的一名33歲男子及一名52歲女子被捕，二人均報稱無業。

第二宗案件中，海關人員同日上午在觀塘興業街一座工業大廈內，截查一名可疑男子，於其背囊檢獲2,200支懷疑私煙，遂拘捕該名報稱運輸工人的62歲男子。其後，海關人員押解他到該工廈內的一個迷你倉搜查，再檢獲約6.1萬支懷疑私煙。

海關在觀塘的懷疑私煙儲存倉庫檢獲逾6萬支懷疑私煙。（海關提供）

經初步調查，海關相信涉案的懷疑私煙儲存倉庫，主要供應私煙予葵涌及東九龍一帶。海關會繼續追查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。