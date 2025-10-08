長沙灣道九巴撼Tesla爆大銀幕　7巴士乘客受傷　車長被停駕駛職務

長沙灣今日（8日）發生交通意外。下午4時許，一輛60X線九巴沿長沙灣道往美孚方向，駛至長沙灣廣埸對開時，與一輛Tesla私家車相撞。意外中至少7名巴士乘客，分別為3男4女（年齡18-76歲）受輕傷，被送往明愛醫院治理。



警方到場調查，向63歲姓麥私家車司機及36歲姓張巴士長，進行酒精呼氣測試，兩人均為零度。據悉，巴士尾隨私家車，沿三線西行駛至上址時因路況煞車，巴士疑收掣不及撞上。

長沙灣道長沙灣廣場對開有九巴撞到Tesla私家車車尾，多人受傷，巴士車頭擋風玻璃破裂。（fb是日快快-巴士即日相/李卓勤）

當局接獲報案後，將意外列為大量傷者事故，派遣至少6輛救護車到場及大批消防員到場救援。網上相片可見，九巴的擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，Tesla則未見有嚴重損毀。

九巴表示，下午約4時半，九巴一輛往屯門市中心的路線60X巴士駛至長沙灣道近長沙灣廣場時，與一輛私家車發生事故，有7名巴士乘客受傷。 九巴已暫停涉事車長的駕駛職務，並會配合警方調查事件。

一輛九巴沿長沙灣道往美孚方向，駛至長沙灣廣埸對開時，與一輛Tesla私家車相撞。（Facebook Yung Cheung）

運輸署宣布，受意外影響，長沙灣道往葵涌方向，近長荔街的部分行車線一度封閉，至晚上近6時半解封。

九巴的擋風玻璃破裂呈蜘蛛網狀，大批消防員到場協助救援。（Facebook 香港突發事故報料區及討論區Jan Ho）

九巴的擋風玻璃破裂呈蜘蛛網狀，大批消防員到場協助救援。（Facebook 香港突發事故報料區及討論區Jan Ho）