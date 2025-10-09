「香港議會」夏海俊被通緝　消息：警國安處帶走夏兄到警署助查

警方國安處於7月25日懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括袁弓夷、何良懋及錢寶芬等人，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。消息指，警方國安處人員今早（9日）將夏海俊的兄長帶到將軍澳警署協助調查。



警方通緝夏海俊。（警方網上圖片）

夏海俊於2025年3月至6月期間，聯同他人參與一個名為「香港議會」的政權機關而發動「公投」選舉，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。夏現時不在港，裁判官遂簽發手令通緝他歸案。

16名被發出拘捕令正潛逃人士，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」。

保安局局長鄧炳強於8月4日行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明16名被發出拘捕令正潛逃人士，包括何良懋、霍嘉誌等人，實施多項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」等，大部分人士會被「撤銷特區護照等」，至於個別人士還會被「暫時罷免董事職位」。