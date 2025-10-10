幫手搵人｜兩菲籍女Pabuaya及Tibay荃灣失蹤　最後露面楊屋道

警方今日（10日）呼籲市民提供兩名在荃灣失蹤的女子的消息。兩名分別24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Alelie-perez於10月4日下午在楊屋道最後露面後便告失蹤，警方分別於10月8日及10月6日接獲報案。



任何人士如有該兩名失蹤女子的消息或曾見過她們，請致電2860 1040或9886 0344，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。



兩名分別24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Alelie-perez於10月4日下午在楊屋道最後露面後便告失蹤。（警方提供)

24歲女子Pabuaya Imee-mahilum身高約1.55米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短啡髮。她最後露面時身穿深藍色牛仔上衣、深藍色牛仔短褲及白色鞋。（警方提供)

24歲女子Pabuaya Imee-mahilum（左）及33歲Tibay Alelie-perez（右）近照。( 警方提供）

33歲女子Tibay Alelie-perez身高約1.58米，體重約50公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿淺藍色長袖上衣、淺藍色牛仔長褲及白色鞋。