警搗犯罪集團拘22人　AI換報失身份證頭像開戶借貸　洗$1.9億黑錢

警方港島總區刑事部人員瓦解一個本地詐騙集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名拘捕22名本地人，包括2名主腦及5名骨幹成員。調查發現，該犯罪集團涉嫌在2024年9月至2025年4月期間，利用「人工智能技術」將被盜的身份證「改頭換臉」，換去身份證上的圖像，並自拍以非法開設網上銀行戶口，再申請借貸和信用卡，隨後將犯罪得益轉賬至多個傀儡戶口。經計算，涉案款項，包括所有傀儡戶口曾處理過的懷疑犯罪得益總額，合共超過港幣1.9億元。



警方反詐及洗黑錢的「銀殿行動」拘22人，調查發現騙徒涉利用AI將盜取得來的身份證「改頭換臉」，然後申請貸款。（警方圖片）

港島總區刑事部科技及財富調查組高級督察甘梓皓表示，今年8月，警方調查發現有人利用他人的身份證申請銀行戶口及網上貸款。經過情報分析及深入調查，警方迅速鎖定這個集團各骨幹及成員身份。

警方發現，該集團在2024年9月至2025年4月期間，透過上載經修改的身份證，包括利用人工智能換臉技術，將自己的五官融入已報失身份證上的頭像，再上載自己的自拍照片進行網上開戶申請，以冒充已報失身份證的市民，試圖突破網上身份驗證程序。

港島總區刑事部科技及財富調查組高級督察甘梓皓交代案情。（陳浩然攝）

該詐騙集團總共向7間銀行及儲值支付工具，遞交合共23次網上開戶申請，其中19次成功通過身份驗證程序並開設戶口。集團隨即利用這些戶口申請借貸及信用卡，涉案金額約為港幣22萬元。據了解，被盜用身份借貸的市民要負上貸款，據知他們已正透過法律程序追討損失。

集團收到這些非法借貸的犯罪得益後，將其轉賬至18個傀儡戶口。警方亦發現這些戶口同時涉及最少14宗本地詐騙案，案件類別包括電話騙案、投資騙案及網上購物騙案等，損失金額共達港幣168萬元，個別案件騙款由港幣1,600元至港幣76萬元不等。由2024年10月至2025年9月期間，這些傀儡戶口曾經清洗的懷疑犯罪得益合共超過港幣1.9億元。警方現正繼續追查這些傀儡戶口的資金來源。

港島總區刑事部鎖定集團骨幹成員及關聯的傀儡戶口持有人身份後，於過去兩日，在全港多個地點展開拘捕行動，以「串謀詐騙」及「清洗黑錢」等罪名拘捕16男6女，包括2名集團主腦、5名骨幹成員及15名傀儡戶口持有人。

+ 2

行動中，警方檢獲多部電腦、手提電話、外置儲存裝置、打印機等證物。被捕人年齡介乎19至76歲，他們報稱的職業為無業、家庭主婦、學生、退休人士等，其中部分人有三合會背景。行動仍在進行中。據知，19歲被捕人為大學生。

警方表示，已就案件通知有關監管部門及金融機構，建議提升相關保安措施。

警方又指，今次案中受害人遺失身份證後，其身份被冒充以開設銀行戶口、申請借貸、信用卡及協助洗黑錢。警方提醒市民必須時刻提高警覺，保護好個人資料，亦不要向第三者透露個人資料，以免被不法分子有機可乘。

最後，警方呼籲市民切勿租借或出售銀行戶口或儲值支付工具戶口予其他人。如該戶口被不法分子用作清洗黑錢，操作戶口的犯罪集團成員固然違法，而租借或出售戶口的持有人亦有機會干犯清洗黑錢罪。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，清洗黑錢罪最高可被判處罰款500萬元及監禁14年。警方亦會與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究就清洗黑錢罪行加快檢控程序。