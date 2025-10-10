有片｜港鐵巴士乘客物品冒煙　踢落車續行程　司機疑無報警惹疑慮

今午（10日）天水圍一輛港鐵巴士上有乘客物品冒煙，《香港01》獲涉事K65線巴士乘客提供影片，當時有乘客狂踩其正在冒煙的背囊，其他乘客慌忙下車走避。其後物主拾起背囊，一邊下車、一邊將冒出白煙的黑色硬物從車廂踢到馬路邊，其手持的背囊則仍在冒煙。



提供影片的乘客表示，當時巴士司機只確認並非巴士起火後，便叫乘客重新登車繼續行車，但他上車後發現巴士上仍有異味，且他和部分乘客都曾吸入濃煙感覺不適，惟司機沒有就事件報警，他對此感到奇怪。《香港01》正就事件向港鐵查詢。



K65線港鐵巴士上有乘客的隨身物品冒煙，物主「狂踩」背囊希望撲熄火和煙。（讀者何先生提供）

乘客何先生向《香港01》憶述，他下班後登上一輛載滿乘客的K65線港鐵巴士。至下午近5時半，巴士沿屏廈路行駛期間，車廂突然傳出「砰」一聲巨響，隨即見其他乘客「向晒司機位衝埋嚟，大嗌『着火』」，司機一度以為是巴士起火，立即開門疏散乘客下車。

K65線港鐵巴士上有乘客的隨身物品冒煙，物主拿着仍然冒煙的背囊下車。（讀者何先生提供）

何先生下車後發現，一名仍在車廂內乘客的背囊冒出濃煙。從何先生提供的影片見到，該名乘客當時在巴士下車門旁邊的座位，「狂踩」背囊希望撲熄火和煙；部分乘客則聚在車門外，說「可能要報警呀」、「嘩小心爆（爆炸）喎」，又着物主把背囊「攞出嚟出面啦！」。

背囊物主其後拿起仍然冒煙的背囊下車，並用腳仍在冒煙的黑色硬物踢到馬路邊，再踩了一下。何先生提及，有人指該硬物疑是鋰電池，又有人稱是電風扇，他則認為硬物外觀像煙彈；又說當時見到背囊內的物品，包括電費單等，均已「燒爛晒」。後來有人大叫「上喇上喇」、「嚿電呀！」「佢有事，唔關事呀大家！」，乘客便陸續再次登上巴士。

何先生表示，事發時他與另外數名乘客均曾吸入濃煙，感覺有少許不適，但巴士司機確認並非巴士起火後，便着乘客重新登車，未有特別了解乘客的情況，亦未有就事件報警。

他再次登車後，發現車廂內仍瀰漫着異味，不過因希望盡早回家，便照樣乘搭該輛巴士繼續行程，惟他對於巴士司機「唔理我哋」及沒有就事件報警感到「怪怪地」。

