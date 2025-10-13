壽山村道雙屍案內情｜上吊女死者產後抑鬱復發　浸死7個月大女兒

港島南區壽山村道今午（13日）發生倫常雙屍命案，一名女子及7個月大女兒身亡，警方將案件列作「殺嬰」及「自殺」跟進。



案件更多內情曝光，消息稱，案中夫婦年約30餘歲，男戶主為法國人，女死者則為混血兒，患有抑鬱症，疑產後復發。今日女事主突藉詞叫丈夫外出，詎料男戶主回家後，驚覺妻子上吊身亡、7個月大女兒則被浸死。



壽山村道雙屍細節｜法籍婦20分鐘浴盆殺女自縊 兩小時後丈夫回家

壽山村道一名女子於單位內上吊身亡，7個月大女兒亦倒斃屋內；警方到場調查。（陳浩然攝）

案發於今日（13日）下午4時08分，警方接獲一名外籍男子報案，指其妻子於壽山村道6A號壽山花園住所單位上吊，同時發現其7個月大的女兒，在廚房內不省人事。

救援人員接報趕至，經救護員檢驗後，證實女子及女嬰，均當場不治。警方將案件列作「殺嬰」及「自殺」跟進，現正調查事件。

現場為壽臣山壽山村道6A號。（陳浩然攝）

警方到場調查。（陳浩然攝）

鑑證科人員到場搜證。（陳浩然攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288