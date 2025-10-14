壽山村道雙屍｜法籍婦浴盆殺女後自縊亡　丈夫黯然認屍

港島南區壽山村道6A號壽山花園，昨日（13日）下午發生倫常雙屍命案，一名法國籍女子在住所內浸死7個月大女兒後，再上吊身亡。警方將案件列作「殺嬰」及「自殺」跟進。今日（14日）早上10時許，女事主的法國籍丈夫在警員陪同下到西環域多利亞公眾殮房認屍，辦理手續後離開，神情哀傷。



女事主的丈夫在警員陪同下到殮房認屍。(黃偉民攝)

事發在昨日（13日）下午4時10分，警方接獲一名外籍男子報案，指其34歲法國籍妻子和7個月大的女兒，在壽山村道的寓所內暈倒。救援人員進入單位，在主人房內的一個衣帽間，發現女死者用皮帶上吊，於是將其解下，惟證實已死亡。人員同時在單位的廚房發現一名女嬰，當時浸在裝滿水的嬰兒淋浴盆內，從水中救出亦證實已死亡。

現場為壽臣山壽山村道6A號。（陳浩然攝）

西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑交代案情時指，女死者患有抑鬱症，據了解，這是死者的第一胎，她在生下女兒後病情有復發跡象，並需要定期服用抗抑鬱藥物。

消息稱，案中男戶主為法國人，女死者法國與台灣混血兒，一家3口與傭工，居於案發複式單位。今午約1時40分，傭工外出，下午約2時為命案發生時間，男戶主在下午4時回家揭發。

據了解，事前夫婦並無爭執，亦未見有異樣。女事主藉詞叫丈夫外出後殺嬰及自殺，整個過程約在20分鐘內。閉路電視拍到女事主樓上樓下來回走動踱步，期間將浸住女兒的淋浴盆拿往下層廚房，最終返回樓上的主人房後再無出現。警方檢獲遺書，內容大致透露「唔開心、對唔住」。

死者遺體晚上被舁送殮房。（陳浩然攝）

壽山村道一名女子殺死7個月大女兒後，上吊身亡。（陳浩然攝）

鑑證科人員到場搜證。（陳浩然攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288