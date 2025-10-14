海關聯警方港珠澳大橋香港口岸截兩車　檢$140萬私煙拘4人

香港海關聯同香港警察進行聯合反走私行動，在港珠澳大橋香港口岸截查兩輛入境七人車，在車上共檢獲約27萬支懷疑私煙，市值約140萬元，應課稅值約88萬元，合共拘捕4名懷疑涉案人士，年齡介乎28至58歲。該兩輛懷疑用作參與走私的活動的車輛亦被海關人員檢取。海關正調查車主身份及涉案私煙來源。



據了解，海關過往亦在港珠澳大橋香港口岸偵破多宗走私私煙案，但數量大多為數萬支，今次兩案的規模有所不同。兩輛七人車內所檢獲的私煙，以黑膠袋、布及紙箱遮掩，部分亦藏在車內暗格，關員需截停車輛檢查才能揭發。



香港海關聯同香港警察進行聯合反走私行動，在港珠澳大橋香港口岸截查兩輛入境七人車，在車上共檢獲約27萬支懷疑私煙，市值約 140萬元，應課稅值約88萬元，合共拘捕4名懷疑涉案人士。（林振華攝）

香港海關於昨日（13日）聯同警察新界南交通部執行及管制組，於港珠澳大橋香港口岸截查兩輛入境香港的七人車。海關人員在第一輛車內檢獲約13萬支懷疑私煙，分別收藏在車尾箱、後座乘客座位、前座乘客座位底下，以及亦有部份收藏在暗格。人員隨即拘捕車上的男乘客及男司機，年齡分別為36歲及28歲，職業報稱為地盤工人及司機。

其後，海關及警方亦在第2輛截查的私家車中，檢獲約14萬支懷疑私煙，收藏手法雷同。人員拘捕車上的男司機及男乘客，年齡分別是51及58歲，職業均報稱為司機。

4名被捕男子已被落案起訴一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日（15日）於西九龍裁判法院提堂。 相關案件資料會提交予海關稅收罪案調查科作出跟進調查。

私煙分別收藏在車尾箱、後座乘客座位、前座乘客座位底下，以及亦有部份收藏在暗格。（林振華攝）

兩宗案件，香港海關成功搗截走私香煙活動，阻止私煙流入市面。兩案為本年度第10宗香港海關在港珠澳大橋所偵破利用私家車走私私煙的案件，10案一共檢獲約49萬支懷疑私煙，共拘捕13人，涉案的物品總值超過650萬元，應課稅值約160萬元。

香港海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察陳毓麟（右）及警務處新界南交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏嘉豪（左）交代案情。（林振華攝）

政府已於9月19日在憲報刊登《2025年控煙法例（修訂）條例》，以推行醫務衞生局（醫衞局）制定的新一階段控煙措施。當中，未完稅煙草相關罰則由罰款100萬元及監禁兩年提高至罰款200萬元及監禁7年；而相關的罪行亦都列入有組織及嚴重罪行條例，容許海關充公或者凍結與違法煙草相關罪行有關的財產。而《應課稅品條例》下有代價地就未有向海關人員作出申報罪行不予檢控的罰則由2,000元提高至5,000元。

香港海關會繼續嚴厲打擊陸路走私活動，積極運用風險管理，以及情報主導的執法策略，並持續同香港警務處、內地或者海外的執法機構作情報交流以及執法合作，適時開展針對性的反走私行動 。

市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。