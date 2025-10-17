海關聯議員、控煙酒辦及房署反私煙宣傳　推新罰則及完稅標籤制度

海關今日（17日）與立法會議員顏汶羽、觀塘區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署人員，在觀塘安泰邨進行聯合反私煙宣傳活動。關員於活動開始前向議員們進行簡介，包括未完稅煙草相關罪行的最高罰則，已由罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。



香港將施行完稅標籤制度，以幫助區分已完稅和未完稅香煙，該制度的首階段計劃將於2026年第四季實施，並於2027年第二季全面推行。而海關已於10月6日起，開展為期3個月的完稅標籤制度先導計劃，旨在評估其效能及可行性，並讓業界及市民認識制度的重點內容，為配合該制度早作合規準備。

海關人員亦於屋邨範圍巡查及擺設攤位，向居民派發宣傳品，推廣反私煙信息並鼓勵他們向海關舉報懷疑買賣私煙活動。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關亦會加強宣傳教育，提醒市民切勿參與有關私煙的違法行為。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 -8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961-8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。

資料顯示，海關已於10月6日起，實施完稅標籤制度先導計劃，為期3個月。根據規例，每名成年人士可免稅攜帶最多19支香煙過關，如超出限額應主動向海關申報，並繳稅或接受罰款。由昨日起，市民如經紅色申報通道過關並主動提出，海關便會在每個已完稅的煙包貼上藍色標籤，並在測試系統中以電子方式啟動該標籤，為其賦予效力，從而分辨該包香煙的完稅狀況。

海關亦會在指定管制站、貨運站及指定香煙零售點設置專用儀器，供市民掃描標簽，確認有效性。

海關關長陳子達早前在電視節目《大鳴大放》表示，這些標籤具有數碼及物理防偽特徵，不易偽造。他又指本地煙草商有能力配合計劃，預料兩、三個月後能完成第一期試驗計劃，在煙包上加上標籤。