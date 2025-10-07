海關推完稅標籤制度　陳子達稱難以偽造　本地煙包數月內將貼標籤

海關昨日（6日）起實施完稅標籤制度先導計劃，為期3個月。攜帶超過19支香煙過關的市民，如經紅色通道過關，並主動向海關提出申報，海關便會在每個已完稅的煙包貼上藍色標籤，並在測試系統中以電子方式啟動該標籤，為其賦予效力。



海關關長陳子達在電視節目《大鳴大放》表示，這些標籤具有數碼及物理防偽特徵，不易偽造。他又指本地煙草商有能力配合計劃，預料兩三個月後能完成第一期試驗計劃，在煙包上加上標籤。



海關昨日（6日）起實施完稅標籤制度先導計劃，為期3個月。（海關facebook）

根據規例，每名成年人士可免稅攜帶最多19支香煙過關，如超出限額應主動向海關申報，並繳稅或接受罰款。由昨日起，市民如經紅色申報通道過關並主動提出，海關便會在每個已完稅的煙包貼上藍色標籤，並在測試系統中以電子方式啟動該標籤，為其賦予效力，從而分辨該包香煙的完稅狀況。

海關亦會在指定管制站、貨運站及指定香煙零售點設置專用儀器，供市民掃描標簽，確認有效性。

陳子達表示，這些標籤具有數碼及物理防偽特徵。（資料圖片/夏家朗攝）

海關關長陳子達在電視節目《大鳴大放》表示，這些標籤具有數碼及物理防偽特徵，只要通過維碼掃描標籤，海關人員便可得知這些香煙何時在哪個生產線製造、是否已完稅。陳又指標籤也有物理防偽特徵，若透過影印會模糊，加上有彩虹色帶在上面，有助防偽

陳子達認為，本地煙草生產商有能力配合計劃，可以很快將完稅煙標籤貼在每包香煙上。未來幾個月生產商會在煙包上加入完稅煙標籤，料兩三個月後將會完成第一期試驗計劃。

内地十一黃金周期間，海關派員到旅遊旺區巡查藥房等商戶，期間快速行動隊出動一次，較過去兩年的六次及七次少。