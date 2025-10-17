警觀塘雲漢街冚毒窟拘16人　檢多款毒品包括液態依托咪酯煙彈

觀塘警區特別職務隊根據線報及深入調查後，今日（17日）在區內展開掃毒行動，突擊搜查雲漢街一單位，檢獲約168克懷疑海洛英、約23克懷疑「冰」毒、約11克懷疑可卡因、25粒懷疑含有液態依托咪酯（前稱太空油）的煙彈、68粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品工具，毒品總市值約12.9萬元。



行動中，人員在該單位內拘捕一名姓余（63歲）本地男子，他涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；14男1女（41至72歲）則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有人正被扣留調查。



根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人士販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿貪圖一時金錢利益而參與販毒活動。