華懋大廈火．交通｜德輔道中、干諾道中往上環封閉　巴士電車受阻

中環發生火警。今日（18日）下午4時24分，警方接獲多個報案，指中環干諾道中34-37號華懋大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空，現場據報傳出爆炸聲，其後升為三級火，暫有兩人送院。運輸署指，干諾道中(往上環方向)近畢打街的全線封閉。德輔道中(來回方向)介乎域多利皇后街及砵典乍街的全線仍然現已封閉。九巴、城巴及電車服務受影響，呼籲駕駛人士勿往中環一帶，市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。



下午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）

+ 2

【18:30】運輸署表示，因火警，干諾道中(往上環方向)近畢打街的全線仍然封閉。

同時，德輔道中(來回方向)介乎域多利皇后街及砵典乍街的全線仍然現已封閉。

駕駛人士請考慮改用其他道路，並避免前往中環一帶。

市民請留意九巴途經干諾道中(往上環方向)及德輔道中(來回方向)的服務會受影響。

請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

以下巴士路線須改道行駛:

過海隧道巴士-路線101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 619, 641, 673, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 948, 952, 960, 961, 962X, 967, 967X, 968, 969

城巴-路線1, 2, 4, 4X, 5B, 5X, 7, 10, 11, 18, 18X, 25, 26, 30X, 37A, 90B, 91, 720, 722, 780, 788, A11, E11A, E11B

有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

以下電車服務仍然受阻:

東行-介乎禧利街及租庇利街之間

西行-介乎砵典乍街及文華里之間

現時上址交通擠塞。

【18:10】城巴宣布，該區部分道路交通受阻或封閉，城巴部分途經中環的巴士路線正實施臨時改道安排。以下為正實施臨時改道安排的路段及相關巴士路線：

干諾道中（西行）｜ 4, 4X, 5X, 7, 18, 18X, 30X, 91, 115, 619, 720, 780, 788, 952, 962X, 967X, A11, E11A, E11B

德輔道中（東行）｜ 1, 5B, 10, 11, 18, 25, 101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 619, 641, 690, 722, 780, 788

德輔道中（西行）｜ 1, 2, 5B, 10, 25, 26, 37A, 90B, 101, 104, 109, 111, 113, 182, 307, 722, 905, 914, 930, 930X, 948, 967, 967X, 969

乘客敬請預留充足交通時間，並透過城巴手機應用程式及網頁查詢路線編號，以獲取最新的服務資訊。

一名男子由救護車送院。

中環有棚架起火。（讀者SO先生提供）

中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）