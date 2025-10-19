干擾港鐵｜車門受擾未能關上　機電署：港鐵檢查同款車交詳細報告

港島綫列車昨日（18日）準備駛離灣仔站月台時，有人刻意伸手干擾列車車門關閉，列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，始安排乘客疏散。機電署表示已即時派員調查，港鐵公司亦已完成檢查全線同款列車，確保列車運作正常，已要求港鐵公司就該事故作進一步調查，並提交詳細報告。



灣仔站港島綫月台，有人刻意伸手干擾列車車門關閉。（資料圖片）

港鐵昨表示，根據列車上的閉路電視片段，事發下午約3時10分，一列往柴灣方向的港島綫列車在灣仔站完成上落客後，當車門準備關上之際，有乘客涉嫌蓄意干擾以致車門未能關上，直至抵達銅鑼灣站，港鐵職員隨即安排所有乘客下車，並將列車調回車廠作全面及詳細檢查。

機電工程署今日（19日）回覆查詢指，接獲港鐵通報事故後，已即時派員到場調查。 涉事列車已即時停止載客服務，並駛回車廠作全面檢查，事件仍在調查中。機電署已要求港鐵公司就該事故作進一步調查，並提交詳細報告。港鐵公司亦已完成檢查全線同款列車，確保列車運作正常。

港鐵指，已就案件報警，相關行為嚴重危害行車及乘客安全 ，公司予以譴責，並將嚴正跟進。公司十分重視事件，將協助警方調查，並詳細檢查涉事列車和相關設施的運作情況。警方將案件列作「刑事毀壞」，正追緝一名非華裔男童，年約12至16歲，短髮，孭黑色書包，當時身穿啡色衫，卡其色褲，黑色眼鏡，白色鞋。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生分析意外。（網上圖片）

專家：若遇上同樣情況 建議乘客按緊急掣通知車長 遠離車門

列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示《香港01》訪問時形容情況危險，建議乘客若遇上同樣情況，應按緊急掣通知車長，並遠離車門。他又指，港鐵做法駛至下一站至疏散，其實較為安全，事後下班列車亦應開車頭燈，及開隧道燈，以檢查路軌及隧道有否障礙物。他解釋，若在行駛間在隧道裏停下，乘客或會因好奇探頭出門外，反會更加危險。