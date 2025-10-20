機場貨機衝落海｜兩死者機場任職7年及12年　困7米深水底救出後亡

香港國際機場今日（20日）凌晨近4時發生奪命航空事故，一架由迪拜抵港的阿聯酋航空貨機降落北跑道後後滑出海面，撞倒一輛機管局巡邏車，導致巡邏車被連人帶車衝落海，車上兩名分別41歲和30歲的男職員死亡。香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰指，兩名職員分別在機場工作7年及12年，事發時正執行巡邏工作。消防員最終在離岸5米、水深7米的車廂內將他們救出，惜兩人均告身亡。



香港機場今日（20日）凌晨近4時發生嚴重事故，一架由迪拜抵港的阿聯酋航空貨機降落北跑道後後滑出海面，撞到一架機管局巡邏車，導致車輛墮海，車上兩名分別41歲和30歲的男職員死亡。（黃學潤攝）

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰指，機管局在事故後即時啟動應變中心，消防處救援隊伍迅速趕至現場，從水底車輛中救出兩位保安公司員工，二人分別在現場及醫院不幸離世。機管局指對於二人離世深表歉意，會盡一切努力助員工渡過最困難的時間。

姚兆聰指，事發時該巡邏車正在北海岸線巡邏，距離北跑道有一段安全距離，並在圍網外。他強調，該巡邏車並沒衝出跑道，是機場降落時將圍網外的巡邏車撞落海中。