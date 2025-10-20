機場貨機衝落海｜機管局稱事發時天氣適合運作　北跑未有復飛時間

香港國際機場今晨發生奪命航空事故，兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治。涉事貨機UAE9788從杜拜來港，事故後影片及相片曝光，可見機身全浸在海中，逃生出口彈出，機翼折斷，未見機尾。機上4名機組人員沒有受傷。



香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，事發當時天氣及跑道情況適合運作；他強調目前航班正常運作，逾1,000個航班均將不受影響。



(廖雁雄攝)

(廖雁雄攝)

香港國際機場發生奪命航空事故，機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，凌晨3時53分一架由迪拜來港的貨機，機上4名機組人員降落北跑滑出跑道，繼而衝爛鐵絲網然後墜海，當時保安公司有巡邏車在上述位置，被飛機撞落海中。

事發天氣及跑道適合運作 逾千航班不受影響

姚兆聰表示，據現場資料，事發時天氣及跑道情況均適合運作，機管局將與其他部門協助飛機事故調查組配合調查，並與民航處作出評估，今日原本逾1,000個航班將會使用南跑及中跑，強調正常運作，不會影響正常航班。

至於北跑何時恢復運作，當事故調查完畢後，機管局會聯絡涉時航空公司，進一步確定如何移走飛機，然後決定北跑何時開放。