機場貨機衝落海｜工會：巡邏車事發時在遠離跑道的正常巡邏路線
撰文：洪戩昊
香港機場今晨（20日）發生嚴重航空意外，一架阿聯酋貨運航空（Emirates SkyCargo）的貨機由杜拜抵港後衝出跑道跌落海，波及一架地勤車輛，車上兩人連人帶車墜海喪生。香港民用航空事業職工總會副主席李永富向《香港01》表示，事發時巡邏車在正常巡邏路線，遠離跑道，正常情況下不應有飛機進入。工會現時正聯絡死者所屬公司，以了解家屬須否協助。
兩名地勤捱撞墮海死亡
民航處表示，今日凌晨約3時50分，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機，在北跑道降落後出現偏離情況、滑出海面。空管人員已即時按既定機制，通知機場管理局及其他救援單位。初步資料顯示，機上4名機組人員已獲救送院，另外兩名地面工作人員受事故影響墮海。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。
消防在海中先後救起兩名男子，其中車輛司機由救護車急送北大嶼山醫院，送院時昏迷，惟終證實不治；另一人則現場證實死亡。
工會：正聯絡死者所屬公司以了解家屬須否協助
李永富指，事發時巡邏車在正常巡邏路線，遠離跑道，交界處有鐵絲網分隔。巡邏路線正常情況下不應有飛機進入。工會現時正聯絡死者所屬公司，對方表示正進行調查、不便透露詳情，暫未掌握太多資訊。
