機場貨機衝落海｜最早1993年於ANA服役　身披「比卡超」翱翔天際

香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機於北跑道降落後，懷疑衝出跑道跌落海，致一輛地面巡邏車內的司機與乘客雙雙遇難，機上4名人員成功撤離飛機。根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，這架貨機由客機改裝，最早在1993年出廠，機齡達32年5個月，曾在日本全日空航空（ANA）機隊下服役，當時外殼還覆蓋有Pokémon的人氣角色「比卡超」塗裝。



根據公開資料顯示，這架型號為波音747-481飛機，早在1993年6月13日就作為客機投入ANA機隊服役，當時的註冊編號還是JA8962，飛機全長232英呎（約70.7米），翼展211英呎（約64.4米），高63英呎（約19.4米），最大起飛重量875磅（約397噸）。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

涉事飛機在2011年9月1日就交由MyCargo航空營運，改裝後可容納30個貨櫃托盤，註冊編號就改為TC-ACF，並在2013年10月1日由土耳其貨機營運商AirACT營運，而AirACT的一度改名為MyCargo航空，這家營運商旗下合共有4架波音747飛機。

涉事飛機在改裝為貨機前，於ANA作為客機服役，還有比卡超塗裝