機場貨機衝落海｜Air ACT主打提供額外貨運力　過往曾遇致命空難

香港國際機場10月20日凌晨發生嚴重航空意外，一架阿聯酋貨運航空（Emirates SkyCargo）編號EK9788的貨機由杜拜抵港後衝出跑道跌落海，波及一架地勤車輛，車上兩人連人帶車墜海喪生。涉事貨機的4名機組人員沒受傷，貨機則是以「濕租」形式由Air ACT運作。



阿聯酋貨運航空表示，該架波音747貨機由Air ACT以「濕租」（wet lease）形式出租和運作，即是航空公司跟其他公司租借飛機，連同機上最少一名機組人員一同租用。

Air ACT是一間土耳其公司，根據公司網站顯示，它於2004年成立，為主要航空公司提供額外載運力，至今曾負責數以千計飛行任務，包括在災後迅速運送聯合國人道物資。公司稱致力成為客戶首選的空中貨運公司。

連同涉事飛機在內，Air ACT一共有4架波音747-400貨機，總載貨量達459噸。

圖為Air ACT網站介紹旗下有4架波音747-400貨機。（actairlines.com 截圖）

Air ACT曾在2011年被海航集團與總部位於香港的投資公司Bravia Capital聯合收購公司49%股份，並改名為myCargo，直到2017年海航轉讓股份後，公司重用Air ACT的名字。

2017年香港出發貨機吉爾吉斯墜毀

據資料顯示，除了今次意外，Air ACT過往涉及3宗意外，包括在2017年1月16日，由MyCargo營運的土耳其航空編號TK 6491、由香港出發，原定前往土耳其伊斯坦堡的貨機，在飛抵吉爾吉斯瑪納斯（Manas）國際機場時在濃霧中墜落民居，機上4名機組人員及地面35名居民喪生，亦是當地自2008年以來最嚴重的致命空難。