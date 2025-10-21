機場事故｜巡邏車41歲司機遺7歲兒　母親斥航空公司無表態無慰問

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，貨機殘骸亦未打撈。兩名死者的家屬今日到殮房辦理認屍手續，眾人齊聲批評航空公司不負責任，要求徹查事件。其中41歲何姓死者的母親，怒斥航空公司連一句慰問也欠奉，兒子遺下孤寡極待援手。



何妻（左）認屍後泣不成聲。（馬耀文攝）

兩名死者分別為任職「航空安檢督導」的巡邏車姓何司機（41歲）及「航空安檢隊長」的姓陳男乘客（30歲）；兩死者的家屬今早在工業傷亡權益會及警方陪同下到殮房認屍。工權會指，何姓死者為家庭經濟支柱，有同住母親和太太以及一名7歲兒子。

何妻泣不成聲，同行的何母強忍傷痛，申訴說：「（航空公司）到依家一啲表態都無，就算喺醫院都無派人嚟慰問，係好唔負責任。一定要徹查，事故好奇怪，好多疑點。」她又指，機管局沒有與家屬交代事件怎樣發生、經過：「 完全無交代，賠償都未知。」

何母續說：「我個仔死咗，佢係支柱，係家庭經濟支柱，又有老又有少，孤兒寡婦，有咩人會幫助？佢公司都做得好好，係呢方面有幫我地辦事，但係我地之後嘅生活…」十分無助。

何媽媽、何太（左一和左二）與陳家3名家屬（右二至右四）批評航空公司不負責任。（黃煦緻攝）

何姓死者的母親斥責航空公司沒有慰問或交代事件是不負責任。（馬耀文攝）

阿聯酋航空表示，該架EK9788貨機為濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）自ACT Airlines並由其營運。Air ACT表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。