機場事故｜30歲死者家屬淚灑殮房　胞姊累癱輪椅：打份工都要死！

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，飛機殘骸亦未打撈。兩名死者分別為任職「航空安檢督導」的巡邏車姓何司機（41歲）及「航空安檢隊長」的姓陳男乘客（30歲）。兩名死者的家屬今日到殮房辦理認屍手續，各人難掩傷痛之情嚎啕大哭，其中陳姓死者遺下妻子和1歲幼女，胞姐痛哭流涕：「返份工都要死！畀返個公道我細佬呀！」她們狠批航空公司不負責任，沒有一個慰問和交代，要求當局徹查事件，還死者一個公道。



何媽媽、何太（左一和左二）與陳家3名家屬（右二至右四）批評航空公司不負責任。（黃煦緻攝）

今早9時許，何家和陳家的家屬十多人，在工業傷亡權益會和警方的陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，逗留至10點半左右。各人離開時嚎啕大哭，傷痛難過。其中陳的胞姐激動呼叫：「畀返個細佬我......嗚......返份工都要死，畀返個公道我細佬呀！」

陳姓死者其中一名胞姐傷痛嚎哭，須坐輪椅離開。（黃煦緻攝）

陳男是家中經濟支柱，有年邁父母，並與妻子育有一名一歲女兒。胞姐哭說：「（航空公司）沒有收過任何嘅一個慰問、一個表態；到依家都唔知道佢哋會唔會一粒聲唔出就咁撤離香港呢？對我哋死者家屬無一個完整嘅交代，慰問都好呀！好似一啲責任感都冇呀！」

胞姐續斥：「嗰4位機師就安然無恙，但係畀佢撞落海嗰兩位死者呢？邊個去理呀？佢（陳）仲有老婆，歲幾嘅女，30歲咋！我哋好想要求一個真相，究竟出事原因喺邊一度呀？」希望機管局及航空公司盡快交代意外成因。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文補充，希望政府各個部門協助兩個家庭的需要，包括住屋、經濟等等，亦希望僱主及機管局盡力協助家屬渡過難關。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請當局徹查事件。（馬耀文攝）

飛機殘骸仍未打撈。（翁鈺輝攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

貨機偏離跑道撞爛鐵絲網，連同被推的巡邏車一併落海；涉事貨機機頭穿窿。（蔡正邦攝）

涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。

阿聯酋航空回覆查詢時稱：「阿聯酋航空確認，2025年10月20日降落於香港國際機場的EK9788航班在降落時受損，該貨機為濕租自ACT Airlines並由其營運。涉事飛機型號為波音747-400，註冊編號為TC-ACF，事發時並無運載貨物。

機上四名機組人員已確認安全，並正在接受醫療護理。阿聯酋航空對兩名機場地面工作人員離世深感難過，並對其親屬及同事致以深切慰問。

阿聯酋航空將按需要提供協助，配合調查工作。航班營運方ACT Airlines及其他相關持份者正全力配合調查。」

Air ACT亦表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。

香港機場管理局於記者會上交代事件展示圖片，顯示貨機出事時的路線、出事後位置、機組人員獲救位置及兩名巡邏車上喪命保安人員情況。（曹素琛攝）

貨機機頭朝向跑道，機尾朝海。機頭底穿窿，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）