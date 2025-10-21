涉兩寄艙行李藏$1800萬K仔　32歲德國抵港男遭拘控周三提堂

香港海關昨日（20日）在香港國際機場，偵破一宗入境旅客販毒案。關員在兩個由德國法蘭克福飛抵本港的寄艙行李中，檢獲共重約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約1,800萬元；並拘捕一名外籍男子。



行動中，海關檢獲共重約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約1,800萬元；並拘捕一名外籍男子。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任江堅傑表示，昨日海關人員於香港國際機場截查一名由德國法蘭克福飛抵本港的外籍男子。人員於檢查期間，於其兩個寄艙行李內檢獲共重約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔） ，市值約1,800萬元。人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名外籍男子。

行動中，海關檢獲共重約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約1,800萬元；並拘捕一名外籍男子。（王譯揚攝）

其後，海關毒品調查科接手跟進，調查顯示被捕男子32歲，報稱無業。他已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（22日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，被捕男子聲稱沒有收取報酬販毒。

行動中，海關檢獲共重約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約1,800萬元；並拘捕一名外籍男子。（王譯揚攝）

江堅傑續稱，在是次案件中，販毒集團孤注一擲，不作掩飾，直接將懷疑氯胺酮放入行李箱內。最後，海關人員一如既往，透過風險管理及使用先進的裝備，成功阻止毒品流入本港，最終犯人亦難逃法網。

海關呼籲市民要提高警覺，拒絕引誘，不要為了賺快錢而被不法分子利用進行販毒活動。販運危險藥物是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。