海關機場連拘兩名曼谷抵港女旅客　寄艙行李共搜出值$520萬大麻花

海關昨日（18日）在機場偵破兩宗行李販毒案，共檢獲約26公斤懷疑大麻花，估計市值共約520萬元。行動中，兩名女旅客被捕，兩宗案件均仍在調查中。



首宗案件中，一名27歲女旅客昨日從泰國曼谷飛抵香港。關員替她清關時，在其寄艙行李內，發現重約15.5公斤懷疑大麻花，估計市值約310萬元。

第二宗案件則有一名26歲女旅客，同樣於昨日從泰國曼谷飛抵香港，寄艙行李被搜出10.5公斤懷疑大麻花，估計市值約210萬元。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。