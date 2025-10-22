海關機場拘28歲曼谷抵港女旅客　寄艙行李檢$200萬大麻花

海關昨日（21日）在機場偵破行李販毒案。一名28歲女旅客昨日從泰國曼谷飛抵香港，關員替其清關時，在其寄艙行李內檢獲約10公斤懷疑大麻花，估計市值約200萬元。該名女子隨即被捕，經調查後已被控以一項販運危險藥物罪，案件明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。



一名從泰國曼谷抵港的28歲女旅客遭海關拘捕，關員在寄艙行李內檢獲約10公斤懷疑大麻花，市值約200萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。