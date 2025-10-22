警搗深水埗毒倉檢$1100萬貨拘3人　16歲少年網上應聘管倉帶貨

警方昨日（21日）在深水埗及旺角展開反毒品行動，搗破一個利用青少年販毒的犯罪集團，檢獲約22.3公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、約1.3公斤懷疑霹靂可卡因，以及毒品包裝工具，市值超過1,100萬元。行動中，人員以「販運危險藥物」罪拘捕一對分別58歲和43歲情侶，以及一名年僅16歲的少年。



據了解，被捕情侶為販毒集團主腦；少年報稱無業，被販毒集團在網上媒體的「釣魚」訊息招攬，每次販毒收取不多於千元報酬，負責帶貨及管倉，並已工作近一個月。



行動中，警方檢獲約22.3公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、約1.3公斤懷疑霹靂可卡因，以及包裝毒品的工具，市值超過1,100萬元。（左朗星攝）

西九龍總區重案組第4A隊高級督察林家樂交代案情指，招攬青少年販毒是販毒集團常見的手法。為打擊不法分子，警方主動透過情報收集，發現一個活躍在西九龍的販毒集團。他們正是利用青少年「搵快錢」的心態，招攬他們為毒品儲存倉工作。

西九龍重案組昨日（21日）在深水埗區和旺角區展開拘捕行動，在深水埗區一棟大廈內，以「販運危險藥物」罪拘捕一名16歲少年，並在他身上搜出約130克懷疑可卡因及約260克懷疑K仔。警方相信該名少年被販毒集團操控，正準備轉交該批毒品予集團，再由集團轉售。

隨後，警方破獲少年管理的毒品儲存倉，檢獲約22公斤K仔及約1.2公斤可卡因，總值約1,100萬元；亦發現大量包裝毒品再分銷的工具，例如不同尺寸的可再封膠袋及電子磅。

此外，警方在旺角區以「串謀販運危險藥物」罪拘捕一名58歲中國籍男子和一名43歲中國籍女子，據知他們為情侶。兩人為販毒集團主腦，涉嫌招攬和操控涉案16歲少年。3名被捕人仍然被警方扣留調查。警方拘捕行動仍在進行中，將繼續積極打擊相關非法行動。

西九龍總區重案組第4A隊高級督察林家樂交代案情。（左朗星攝）

林家樂提醒，青少年被毒犯利用參與販毒，賺取幾百元至1,000元報酬，所換取的有可能是終身監禁及500萬元罰款。他呼籲年輕人切勿以身試法，自毀前程；若家長發現子女有來歷不明的收入，不妨多關心、多了解，以防子女被不法分子利用，從事非法活動賺取酬勞。

警方重申，販毒是屬於嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以判處罰款500萬元和終身監禁。