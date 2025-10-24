警搗荃灣劏房倉檢$3,100萬可卡因　男廚師收數萬元管倉派貨被捕

警方毒品調查科昨日（23日）晚上在荃灣一個住宅大廈劏房單位外，截停搜查一名形跡可疑的本地男子，在其身上攜帶的一個黑色垃圾膠袋，檢獲一包約重1公斤的懷疑可卡因磚。警員其後將他押解到一個毒品儲存倉作調查，再搜獲49公斤懷疑可卡因磚，毒品市值高達3,100萬元。據了解，被捕人負責管倉及派貨角色，可獲數萬元報酬，但暫未收到錢，他租用該百呎面積劏房單位不足一個月便已警方被搗破。



警方以「販運危險藥物」罪名將他拘捕，被捕人27歲報稱為廚師，現正被警方扣留調查，將被暫控兩項「販運危險藥物」罪名，並將於明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。



警檢50公斤思疑可卡因，市值大約3,100萬港元。（陳浩然攝）

警方毒品調查科行動組高級督察陳力豪交代案件。（陳浩然攝）

警方毒品調查科行動組高級督察陳力豪指，有人受販毒集團的金錢利誘，被招攬成為倉管以及派送毒品的角色。行動中已經成功阻截到大批毒品流入市面。案中被捕人為了「搵快錢」，即使自身有一份正職穩定收入，同樣選擇鋌而走險，賭上自己一生前途。

警方指，不法之徒抱有僥倖之心，認為可以逃避警方執法，是十分天真。 警方絕對有能力 亦有決心去打擊販毒行為，會鍥而不捨將社會害群之馬繩之於法。

警方呼籲，市民千萬不要貪圖販毒集團的利誘，而參與任何形式的販毒行為，成為傀儡和死士。警方對任何形式販毒行為採取零容忍的態度，會繼續追查毒品的來源，以源頭堵截為目標，從供應鏈著手，將販毒集團瓦解。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。