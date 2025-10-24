兩周60宗釣魚騙案涉$600萬　假拼多多、假速遞員、假客服步步騙財

釣魚騙案屢見不鮮，警方在過去兩周已接獲逾60宗同類案件，涉款逾600萬元。當中有兩名受害人，被假拼多多、假速遞員、假客服理賠，一步一步騙走過百萬元。



警方在過去兩周接獲逾60宗釣魚騙案，涉及騙款逾600萬元。（fb CyberDefender 守網者）

其中一名受害人接獲「假冒速遞公司」的釣魚短訊，訛稱包裹即將到達，要求受害人聯絡速遞員。由於受害人近日曾使用網購平台「拼多多」購物，所以不疑有詐致電對方，接聽的「假冒速遞員」訛稱拼多多包裹已損毀，並轉介至另一客服申請賠償。

受害人被轉介到WhatsApp客服申請賠償，並向騙徒提供賠償退款的銀行帳戶資料後，騙徒訛稱「退款失敗」及「銀行帳戶存在異常」，繼續以「解凍戶口」及「協助調查金」等各種藉口，要求受害人多次轉賬。其間受害人打開拼多多時，顯示多件包裹已通過清關手續，並即將派發，才驚覺被騙，最終損失逾30萬港元。

另一受害人收到同樣的釣魚短訊後，主動聯絡「假冒理賠客服」，並向騙徒提供賠償退款的信用卡帳戶資料。騙徒以「核對資料」為由，指示受害人開啟WhatsApp視像通話，並按指示向騙徒展示銀行信用卡的正面及背面，信用卡的「使用者姓名」、「號碼」及「安全碼」一覽無遺。未幾，受害人接獲信用卡銀行來電，指已中止多單「可疑交易」時，才驚覺被騙，最終損失逾100萬港元。

有人誤信假冒速遞公司的釣魚短訊，訛稱包裹損毀，受害人按指示申請賠償，被騙去逾百萬元。（fb CyberDefender 守網者）

警方提醒市民，勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼；在任何情況下，不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料；有需要時利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估；並鼓勵更多公司參與「短訊發送人登記制」，以有效提升短訊的安全性和可信度。