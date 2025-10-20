40宗網戀騙案呃$4000萬　4成逾55歲　8旬婦情陷軍人失500萬棺材本

過去10日，警方接獲逾40宗網上情緣騙案，總損失高達近4,000萬港元。當中逾四成受害人為55歲或以上人士，涉款逾2,400萬元。其中一名八旬婦情陷「軍人」，不但多次轉錢予對方「創業」，更誤信如意郎君驟逝，留低900萬元「遺產」給她，結果又不斷轉錢以領取遺產，直至耗盡500萬元「棺材本」才如夢初醒。



該名81歲老婦在WhatsApp收到一名自稱是「軍人」的訊息，對方邀請她參觀軍營，且殷勤問候，迅速建立網戀關係。有人繼而打蛇隨棍上，聲稱希望創業，脫離軍隊生涯等各種理由，要求老婦提供資金。老婦不虞有詐，多次按指示將現金存入指定戶口。

騙徒食髓知味，另一名自稱為該軍人的「上司」聯絡老婦，聲稱軍人已去世，留下超過900萬港元的遺產給她，卻須先支付相關費用才能領取。老婦又再信以為真，多次轉賬直至財產耗盡，向兒子透露事件，才驚悉受騙，但超過500萬港元的畢生積蓄已付諸東流。

警方在facebook「守網者」專頁提醒，孤獨感往往是騙徒在網上情緣騙案中乘虛而入的缺口，因此多陪伴家中長輩，讓他們不會輕易相信陌生人的甜言蜜語，並謹記以下溫馨提示：

— 關心長輩的上網習慣，陪伴他們一起認識網絡安全

— 定期與長輩分享最新騙案手法

— 提醒長輩進行金錢交易前應與家人商量

— 教導長輩使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料作風險評估

— 立即下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/