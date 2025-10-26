O記跨部門全港反黑拘52人包括3少年　掃145娛樂場所檢依托咪酯等

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2025」，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各總區、警區及機動部隊人員，昨日（25日）進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查145間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會及遊戲機中心等，進行拘捕及大規模掃蕩，以打擊有組織犯罪活動，堵截犯罪份子的收入來源。



行動中，共52人（16至76歲）被捕，包括3名本地少年。人員亦檢獲約2.3萬元現金、懷疑毒品包括150多克氯胺酮（俗稱K仔）及約2700粒依托咪酯煙彈（前稱太空油）等，總市值約72萬元；另檢獲大量賭具等。



警方昨日（25日）進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查145間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會及遊戲機中心等，並拘捕52人。（陳浩然攝）

昨日（25日）晚上約11時，人員沿尖沙咀麼地廣場一帶行動，先後到安達中心一私人會所及半島中心一夜總會巡查，再抵麼地道南洋中心一私人會所搜查。

行動中被捕52人包括3名本地少年、24名本地男子、15名本地女子；另有5名內地人，其中1女持行街紙，其餘2男2女持雙程證；4名非華裔男子，分別為尼泊爾裔持身份證、印度裔持行街紙、印度裔持護照及孟加拉裔持護照；以及一名持護照的英國籍男子。

他們分別涉嫌「傷人」、「刑事恐嚇」、「勒索」、「自稱三合會會員」、「製毒」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「爆竊」、「襲擊警務人員」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等被捕。

警方昨日（25日）進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查145間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會及遊戲機中心等，並拘捕52人。（警方提供）

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何三合會非法活動。警方會繼續以情報為主導，全力打擊三合會活動及其收入來源。