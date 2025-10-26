海關機場連破兩販毒案拘3抵港男旅客　行李共檢$610萬大麻花

海關昨日及今日（25及26日）在機場偵破兩宗入境旅客販毒案，檢獲共約30.5公斤懷疑大麻花，估計市值約610萬元，並拘捕3名男旅客。



首宗案件中，關員在45歲男旅客的一個手提行李箱內，發現藏於真空包裝袋、重約3公斤懷疑大麻花，估計市值約60萬元。（海關提供）

首宗案件中，兩名分別45歲及37歲的男旅客，昨日分別從杭州及泰國曼谷飛抵本港。關員清關時，在45歲男旅客的一個手提行李箱內，發現藏於真空包裝袋、重約3公斤懷疑大麻花，估計市值約60萬元。

第二宗案件，則有一名62歲男旅客今日從泰國曼谷飛抵香港，關員在其寄艙行李箱內發現重約27.5公斤懷疑大麻花，估計市值約550萬元。

3名涉案男旅客均被捕。首宗案件經調查後，兩名被補男子已共同被控以一項販運危險藥物罪，並將於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂；第二宗案件仍在調查中。

第二宗案件中，關員在一名62歲男旅客的寄艙行李箱內，發現重約27.5公斤懷疑大麻花，估計市值約550萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。 根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。